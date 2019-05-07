(Görüntülü) Apartmanın çatısında çıkan yangın 3 binaya daha sıçradı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde 6 katlı binanın çatısında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında alevler 3 binanın çatısına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.Yangın, saat 16.00 sıralarında Suşehri ilçesi Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu Suşehri Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle alevler 3 binaya daha sıçradı. Binalarda oturanlar ekipler tarafından tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları devam ederken, binaların çatılarında ise hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.