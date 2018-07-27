(Görüntülü) ANTBİRLİK'te yolsuzluk iddiasıyla 31 kişi adliyeye sevk edildi

Bülent TATOĞULLARI- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYA Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne (ANTBİRLİK) düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 31 kişi, ifadelerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, ANTBİRLİK'te yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddia ve bakanlık müfettiş raporlarının ardından geçen nisan ayında soruşturma başlattı. Bu kapsamda, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplanan delillerin ardından 10 Nisan'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2016'da görevden alınan ANTBİRLİK eski Başkanı A.B. ile yönetim kurulu üyeleri, eski genel müdürleri ve iş yaptıkları firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'İcbar suretiyle irtikap' ve 'Zimmet' suçlamasıyla gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i tutuklanırken 2'si adli kontrolle serbest kaldı. İKİNCİ DALGADA 31 GÖZALTI Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı soruşturma kapsamında ANTBİRLİK'e bağlı Serik ilçesindeki S.S. 160 Nolu Serik Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi eski yönetim kurulu üyelerinin 'hayali Pamuk alımları, usulsüz kredi kullanımları, muhasebede, bilgi işlem sisteminde ve depolarda bir takım hileli' yöntemlere başvurularak birliği ve Serik Kooperatifini zarara uğrattıkları iddia edilen 37 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. 25 Temmuz günü yapılan eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. İki günlük gözaltı süresinin ardından ifade alma işlemi tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Firari 6 şüpheli hakkında ise arama ve yakalama çalışmaları sürüyor.