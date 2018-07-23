ANTALYA, () - ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ikinci kısımda yer alan dekorasyon ürünleri üretilen fabrikada, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
(Görüntülü) Antalya OSB'de yangın (4)
ANTALYA, () - ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ikinci kısımda yer alan dekorasyon ürünleri üretilen fabrikada, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:43
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