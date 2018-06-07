Erhan TEKTEN-Can EROK/İSTANBUL, () ANTALYA'nın Demre ilçesi açıklarında, yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isterken teknelerinin batması sonucu hayatını kaybeden Suriyeli 5 kardeş son yolculuğuna uğurlandı. Esenyurt'taki Bilal Habeşi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı araca konan Derin Raşit (13), Dildar Raşit (10), Şiar Raşit (8), Dicvar Raşit (8) ve Emine Raşit'in (3) cenazeleri Kilyos Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeler araca konurken çocukların annesinin feryatları yürekleri dağladı. Demre açıklarında batan sürat teknesinde yabancı uyruklu kaçak göçmenlerden 1'i kadın, 6'sı çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti. Zeynep Osman ve İdris Raşit çiftinin 5 çocuğu da hayatını kaybetmişti.
(Görüntülü) Antalya'daki tekne faciasında ölen Suriyeli 5 kardeş son yolculuğuna uğurlandı
Erhan TEKTEN-Can EROK/İSTANBUL, () ANTALYA'nın Demre ilçesi açıklarında, yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isterken teknelerinin batması sonucu hayatını kaybeden Suriyeli 5 kardeş son yolculuğuna uğurlandı. Esenyurt'taki...
07 Haziran 2018 Perşembe 13:31
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