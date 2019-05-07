(Görüntülü) Antalya'da trafik kazası 1 ölü, 17 yaralı (2- Yeniden)

Levent YENİGÜN- Semih ERSÖZLER/KEMER(Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde otel servisi ile kapalı kasa minibüsün çarpıştığı kazada, minibüs sürücüsü Ahmet Tuluk öldü, 17 kişi yaralandı.



Kaza, saat 17.30 sıralarında Antalya Kemer D-400 Karayolu Beldibi Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'dan Kemer'e seyreden Ahmet Tuluk'un kullandığı 07 AFD 298 plakalı kapalı kasa minibüs Beldibi Mahallesi Kümeevleri mevkiine geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüjü aşıp karşı şerite geçerek, bir otelin personelini taşıyan Kasım Çetinkaya yönetimindeki 07 FPM 31 midibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen iki araç sürüklenerek yol kenarında durdu.



Kazada, minibüs sürücüsü Ahmet Tuluk araçta sıkışarak yaşamını yitirirken, yanındaki Tunahan Turan ile servis midibüsünün şoförü Kasım Çetinkaya ve otel çalışanları Ali Ş., Selahattin D., Asım C.Ü., Hasan Ö., Uğur K., Halit Efe Ü. Selma K., Işıl S., Cemre Rana E., İrfan K., Mücella K., Hüseyin Murat T., Suzidilara Okan, Ramazan M. ve Cihan O. çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri ve çevredekiler yaralıların yardımına geldi. Araçlardan çıkarılan yaralılar için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Acil çağrı üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri yol güvenliği alırken sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralarılar ambulanslarla Antalya ve Kemer'deki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Tunahan Turan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



KAZA NEDENİYLE KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI



Ahmet Tuluk'un araçta sıkışan cesedi kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Tuluk'un cenazesi incelemelerden sonra morga gönderildi. Kaza nedeniyle Antalya- Kemer D 400 Karayolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra yol yeniden trafiğe açıldı.