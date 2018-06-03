(Görüntülü) Antalya'da tekne battı: 9 kaçak göçmen öldü (3)

Ahmet ACAR- Levent YENİGÜN- Ramazan SARIKAYALI/DEMRE (Antalya), () - ANTALYA'nın Demre ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen Suriyeli göçmenlerin bulunduğu sürat teknesinin batması sonucu 7'si çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi. Sağ kurtulan Zeynep Osman ile İdris Raşit çifti ise 5 çocuğunu kaybetmenin üzüntüsüyle yıkıldı. Demre'ye bağlı Kekova Geyikova Adası'nın 2,5 deniz mili güney batısında, saat 02.22'de, içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisi alındı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Korveti, 4 Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Uçağı ve Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi. HAVADAN VE DENİZDEN ARAMA Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan arama- kurtarma faaliyetleri sonucu havadan da yapılan incelemeyle tespit edilen 3 erkek ve 1 kadın hemen kurtarıldı. Ayrıca bölgeye yakın seyreden balıkçı teknesiyle de 1 erkek kurtarıldı. Kurtarılan Suriyeli Mahmut Alus (30), İdris Raşit (38), Ahmet Şerif (34), Zeynep Osman (33) ve Mahmut Zeydan (40) Demre Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. KAYIP KİŞİ SAĞ BULUNDU Kurtarılanların, teknede 14- 15 kişi oldukları yönündeki ifadeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması için yapılan çalışmalar sonucu da Giyas Vahod (24), sağ olarak kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. 9 KİŞİ ÖLDÜ Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu Derin Raşit (13), Dildar Raşit (10), Şiar (8) ile Dicvar Raşit (8) isimli ikizler, Emine Raşit (3), Mehmet Bilal (14), Hüseyin Bilal (45), Elif Bilal (35) ve Zehra Bilal'in (10) cansız bedenleri sudan çıkarılarak, Demre Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Cenazeler, işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 5 ÇOCUKLARI BİRDEN ÖLDÜ Tekne faciasından kurtarılan Zeynep Osman ve İdris Raşit çifti, 5 çocuklarını birden kaybetmenin acısıyla yıkıldı. Çift, tedavilerinin sürdüğü hastane önünde uzun süre gözyaşı döktü. Burada güçlükle gazetecilerin sorularını yanıtlayan İdris Raşit, Hatay Kırıkhan'dan geldiklerini belirterek, tekneye nereden bindiklerini bilmediğini söyledi. Kimsenin tekneyi kullanmayı bilmediğini kaydeden Raşit, "Tekneye attılar, 'Gidin' dediler. 2 saat denizde kaldık. Sonra tekne battı. Benim çocuklarım vardı" diyerek, gözyaşı döktü. 'ADLİ MAKAMLAR DETAYLARA ULAŞACAK' Demre Kaymakamı Murat Uz ise olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Saat 02.30 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı'mıza Suriyeli kaçak göçmen gemisinin battığı yönündeki ihbar doğrultusunda Sahil Güvenlik unsurları hemen olay yerine intikal etti. Sabaha kadar süren arama kurtarma faaliyetleri sonucunda maalesef 9 cansız bedene ulaşıldı. Diğer 6 Suriyeli de sağ olarak kurtarıldı. Çok acı bir olay. Özellikle bir anne ve baba, 5 çocuğu birden kaybetmiş durumda. Şu anda adli tahkikat devam ediyor. Zannediyoruz tahkikat sonucunda bu işi organize edenler, bu işin içerisinde olanlar, nereden bindikleriyle ilgili detaylara ulaşacaktır adli makamlar." Kaymakam Uz, denizden sağ olarak en son kurtarılan Giyas Vahod'un da yüzerken bölgedeki dalış teknesiyle Kekova Adası açıklarında bulunduğunu söyledi.