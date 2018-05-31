Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek

(Görüntülü) Antalya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI- ANTALYA, () ANTALYA'da polisin düzenlediği operasyonda, sahte içki sattığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Operasyonda toplam 187 şişe sahte içki ele geçirildi. Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü...

Bülent TATOĞULLARI- ANTALYA, () ANTALYA'da polisin düzenlediği operasyonda, sahte içki sattığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Operasyonda toplam 187 şişe sahte içki ele geçirildi. Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten bir şebekeyi takibi aldı. Sevkiyat yapmak için 30 Mayıs günü yola çıkan hafif ticari aracı takibe alan polis, operasyon için harekete geçti. Her anı kaydedilen operasyon sırasında aracı durduran ekipler, M.A.K. ve H.A. adlı iki kişiyi gözaltına alırken araçta yapılan aramada, 187 şişe sahte içki ele geçirildi. İçkilerin üzerinde bulunan bandrollerin, etiketlerin ve kapakların da sahte olduğu tespit edildi. İki şüpheli, adliyeye sevk edildi.

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325