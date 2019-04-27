(Görüntülü) Antalya'da otelde çıkan yangın panik yarattı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 4 yıldızlı otelde çıkan yangın, hasara yol açtı.



Yangın, saat 21.00 sıralarında Side Turizm Merkezi'nde, 4 yıldızlı bir otelin zemin katındaki hamam ve sauna bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını fark eden işletme sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Acil çağrı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri bir yandan oteli tahliye ederken diğer yandan da yangına müdahale etti. Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tahliye edilen tatilciler ise çevredeki başka otellere yerleştirildi.



İtfaiye ve jandarma, hasara yol açan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.