(Görüntülü) Antalya Aksu'da orman yangını 

ANTALYA'nın Aksu ilçesi Kurşunlu mevkiinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen 2 uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 4 dozer yangına müdahale ediyor.
ANTALYA'nın Aksu ilçesi Kurşunlu mevkiinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen 2 uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 4 dozer yangına müdahale ediyor.
22 Temmuz 2018 Pazar 15:59
ANTALYA'nın Aksu ilçesi Kurşunlu mevkiinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen 2 uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 4 dozer yangına müdahale ediyor.
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