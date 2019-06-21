Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
81 ilde çocuklar tenise yönlendirilecek
81 ilde öğretmenler tenis eğitimi...
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli oldu
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli...
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak seçmenleri açıkladı
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak...

(Görüntülü) Annesiyle birlikte yürürken sele kapılan çocuk kurtarıldı

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da annesiyle birlikte yürürken sele kapılan 12 yaşındaki çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay, dün Elazığ merkezde meydana geldi. Kentte dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkililerken,...

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da annesiyle birlikte yürürken sele kapılan 12 yaşındaki çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, dün Elazığ merkezde meydana geldi. Kentte dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkililerken, yollar nehre döndü. Doğukent Mahallesi’ndeki Bahaddin Öğel Caddesi’nde annesiyle karşı yola geçmeye çalışırken, ismi öğrenilemeyen 12 yaşındaki çocuk, yağış nedeniyle yolda oluşan sele kapıldı. 

Sel sularına kapılan çocuk, çevredeki bir kişi tarafından kurtarılarak, annesine teslim edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sele kapılma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328