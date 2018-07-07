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(Görüntülü) Annesini isteyen yaralı çocuğu, çevredekiler güçlükle sakinleştirdi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Cihan Avcu (8), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Paniğe kapılarak ağlamaya başlayan ve annesini isteyen çocuğu çevrede toplananlar ve sağlık ekibi sakinleştirdi. Kaza,...

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Cihan Avcu (8), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Paniğe kapılarak ağlamaya başlayan ve annesini isteyen çocuğu çevrede toplananlar ve sağlık ekibi sakinleştirdi.

Kaza, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Kurtuluş Caddesi'ni kullanarak, Çamlıkent mevkiinden, şehir merkezi yönüne giden Şafak Kurt (22) yönetimindeki 22 FR 052 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Cihan Avcu'ya çarptı. Aracın altına düşerek sürüklenen Cihan, yaralandı.

Yaralı çocuk, çevredekiler tarafından aracın altından çıkartılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paniğe kapılarak ağlamaya başlayan ve annesini isteyen Cihan Avcu'yu çevrede toplanan vatandaşlar ve sağlık ekibi güçlükle sakinleştirdi. Cihan, annesi gelmeden ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çocuğun ailesi, haber verilmesiyle hastaneye geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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