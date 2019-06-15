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(Görüntülü) Anne, boşandığı eşindeki 2 çocuğunu kaçırdı

ADIYAMAN'da, velayetleri babalarında bulunan 2 kardeş, anneleri tarafından kaçırıldı. Oğullarının anneleri tarafından Malatya'ya götürüldüğünü öğrenen Seyfettin Ç., "Çocuklarımın bir an önce getirilmesini istiyorum" dedi. İddiaya...

ADIYAMAN'da, velayetleri babalarında bulunan 2 kardeş, anneleri tarafından kaçırıldı. Oğullarının anneleri tarafından Malatya'ya götürüldüğünü öğrenen Seyfettin Ç., "Çocuklarımın bir an önce getirilmesini istiyorum" dedi.

İddiaya göre, Nazlı Ö., iki yıl önce, geçirdiği kaza nedeniyle engelli kalan 11 yıllık eşi Seyfettin Ç. ile biri 7 diğeri 12 yaşında olan çocuklarını bırakıp, başka bir kişiyle kaçtı. Seyfettin Ç. de boşanma davası açtı. 6 ay önce sonuçlanan davada mahkeme çifti boşarken, çocukların velayetini babaya verdi. 

Babalarıyla yaşayan çocuklar, bu sabah mahalledeki parka oyun oynamaya gitti. Ancak 2 kardeş ortadan kayboldu. Baba, durumu polise bildirerek, yardım istedi. Hemen araştırma başlatan polis, çocukların anneleri Nazlı Ö., tarafından otomobil ile alınarak, Malatya'ya götürüldüğünü belirledi. Konuyla ilgili Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de devreye girerken, baba Seyfettin Ç., "Sabah parka oynamaya gittiler. Anneleri kaçtığı erkekle gelip, çocukları götürmüş.  Çocuklarımın bir an önce getirilmesini istiyorum" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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