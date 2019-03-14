(Görüntülü) Ankara’da yük treninin vagonları raydan çıktı (Yeniden)

ÖNCE AKARYAKIT TAHLİYE EDİLECEK Ankara'nın Sincan ilçesinde yük treninin lokomotifi ve akaryakıt taşıyan 4 vagonun raydan çıktığı bölgede, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Hattan geçen trenlerin geçişleri ise kontrolül olarak sağlanıyor. Yetkililer, önce yakıt tanklarının içerisindeki akaryakıtın tahliye edileceği, ardından da vagonların kaldırılacağını belirtti. Yakıtın tahliyesi için bölgeye tankerlerin gelmesinin beklendiği bildirildi.