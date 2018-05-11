3 ASKER VE 2 MAHKUM YARALANDI ANKARA’nın Beypazarı ilçesinde mahkum taşıyan İlçe Jandarma Komutanlığı’na ait askeri araç yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda takla attı. Kazada 2’si rütbeli 1 er ve 2 mahkum yaralandı. Kaza bugün akşam saatlerinde Beypazarı-Ankara Karayolu’nda meydana geldi. Beypazarı’nda çıkartıldıkları mahkemece tutuklanan adları belirlenemeyen 2 mahkum Beypazarı Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından 06 JAA 243 plakalı jandarma aracıyla Ankara Sincan F Tipi Cezaevi’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Beypazarı-Ankara Karayolu 13’ncü kilometresindeki Gömleksiz Köprüsü Mevkii’nde yağmurunda etkisiyle kayganlaşan yolda askeri araç takla attı. Çevreden geçen vatandaşların 112 Acil Servis ambulansı ekipleri yaralanan ve adları öğrenilemeyen 2 uzman, bir er ve 2 mahkuma olay yerinde ilk tedavileri yaptı. Hafif yaralandığı belirtilen 5 kişi daha sonra ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi’ne nakledildi.
(Görüntülü )Ankara’da mahkumları taşıyan askeri araç takla attı
3 ASKER VE 2 MAHKUM YARALANDI ANKARA’nın Beypazarı ilçesinde mahkum taşıyan İlçe Jandarma Komutanlığı’na ait askeri araç yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda takla attı. Kazada 2’si rütbeli 1 er ve 2 mahkum yaralandı. Kaza...
11 Mayıs 2018 Cuma 21:02
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