(Görüntülü) Ankara’da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı
ANKARA’nın Yenimahalle ilçesinde kontrolden çıkarak kafeye dalan otomobilin kadırn sürücüsü yaralandı. Olay, gece saatlerinde Melih Gökçek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Arzu Turna idaresindeki 49 AB 980 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen...
24 Haziran 2019 Pazartesi 04:31
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