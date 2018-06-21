‘HASTANEYE YILDIRIM DÜŞTÜ’ Ankara’da etkili olan sağanak yağış sırasında Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nin bulunduğu alana yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi nedeniyle acil servis çatısında dumanlar yükselirken can kaybı ve yaralanma meydana gelmediği öğrenildi. Yine Başkent’te güvenlik nedeniyle metro seferleri de durduruldu. Kızılay Yenişehir Semt Pazarı’nda da sel sularının oluşturduğu su birikintisi nedeniyle bazı vatandaşlar botlarla kurtarıldı. Çankaya ilçesi Kırıkkonaklar Mahallesi 270’nci cadde sel suları nedeniyle meydana gelen toprak kayması nedeniyle trafiğe kapandı. Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()
(Görüntülü) Ankara'yı yine sağanak vurdu (5)
‘HASTANEYE YILDIRIM DÜŞTÜ’ Ankara’da etkili olan sağanak yağış sırasında Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nin bulunduğu alana yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi nedeniyle acil servis çatısında...
21 Haziran 2018 Perşembe 19:05
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