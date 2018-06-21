Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, () ANKARA'nın bazı ilçelerinde aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak nedeniyle çok sayıda kişi araçların içerisinde mahsur kaldı, iş yerleri ve evleri su bastı. Başkentte aniden bastıran sağanak bu kez Çankaya ve Mamak ilçesinin bazı mahallelerinde etkili oldu. Ankara’da saat 17.00 sıralarında ani olarak etkisini gösteren sağanak nedeniyle Dikmen, Keklikpınarı, Balgat, Kızılay'ın bazı mahallelerinde araçların içerisinde vatandaşlar mahsur kaldı. Çok sayıda kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bazı iş yerleri ve evlere de su baskını oldu. İtfaiye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
(Görüntülü) Ankara'yı yine sağanak vurdu (3)
Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, () ANKARA'nın bazı ilçelerinde aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak nedeniyle çok sayıda kişi araçların içerisinde mahsur kaldı, iş yerleri ve evleri su bastı. Başkentte...
21 Haziran 2018 Perşembe 18:42
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