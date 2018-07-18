(Görüntülü) ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde trafik kazası 2 ölü, 7 yaralı
18 Temmuz 2018 Çarşamba 21:30
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