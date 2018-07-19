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(Görüntülü) Ankara'daki kazada, ikiz kardeşler de yaşamını yitirdi (2)

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde dün, otomobilin takla atıp karşı şeride geçerek başka otomobilin üzerine düştüğü kazada hayatını kaybeden 11 yaşındaki ikiz kardeşler Eray ve Onur Gökçe, babaları...

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde dün, otomobilin takla atıp karşı şeride geçerek başka otomobilin üzerine düştüğü kazada hayatını kaybeden 11 yaşındaki ikiz kardeşler Eray ve Onur Gökçe, babaları Murat Gökçe (35) ile Döndü Daşkın (60), gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Kazada yaşamını yitiren baba Murat Gökçe ile ikiz çocukları Eray ve Onur Gökçe, Kızılcahamam ilçesi Aşağı Merkez Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına ikiz çocukların annesi Zülal Gökçe, dede Necati Gökçe ve aile yakınları MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney ile ilçe halkı katıldı.

Anne Zülal Gökçe ayakta durmakta zorlandı ve oturtulan sandalyede iki çocuğu için ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. Sık sık fenalık geçiren talihsiz anneyi yakınları teskin etmeye çalıştı. Cenaze namazının ardından anne Zülal Gökçe’nin yavrularının tabutuna sarılarak gözyaşı dökmesi namaza katılanların duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

Kılınan cenaze namazının ardından baba Murat Gökçe (35) ve ikiz çocukları Eray ve Onur Gökçe ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden Döndü Daşkın ise öğlende Kızılcahamam’ın Uğurlu köyünde son yolcuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.
 

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