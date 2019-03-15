(Görüntülü) Ankara'da yakıt yüklü tren raydan çıktı (5)

LOKOMOTİFİ VE VAGONLAR KALDIRILDI Ankara'nın Sincan ilçesinde raydan çıkan akaryakıt yüklü trenin lokomotifi ve vagonların kurtarılması için TCDD ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sabah saatlerine kadar sürdü. Dün gece 3 vagon kaldırıldı. Bugün sabah saatlerinde ise 1'i boş, 2 vagon ile trenin lokomotifi de raylara yerleştirerek kaza yerinden götürüldü. Hasar gören rayların onarımı için çalışmalar devam ederken, hattın gün içinde ulaşıma açılacağı bildirildi. MAKİNİSTLER SERBEST BIRAKILDI Bu arada, olay sonrası gözaltına alınan makinistler M.K. ve U.E., Sincan Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.