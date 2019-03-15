3 VAGON OLAY YERİNDEN KALDIRILDI Ankara'nın Sincan ilçesinde raydan çıkan akaryakıt yüklü trenin lokomotifi ve vagonların kurtarılması için TCDD ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar, gece saatlerinde de devam etti. Çalışma kapsamında gündüz saatlerinde önce 4 vagondaki mazot, tahliye hortumlarıyla tankerlere aktarıldı. Tahliye edilen mazot, tankerlerle özel bir akaryakıt istasyonuna götürüldü. Boşaltılan vagonların 3'ü ise başka bir lokomotifle çekilerek olay yerinden kaldırıldı. Kaza yerinde kalan 2 vagon ile lokomotifi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
(Görüntülü) Ankara'da yakıt yüklü tren raydan çıktı (4)
3 VAGON OLAY YERİNDEN KALDIRILDI Ankara'nın Sincan ilçesinde raydan çıkan akaryakıt yüklü trenin lokomotifi ve vagonların kurtarılması için TCDD ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar, gece saatlerinde de devam etti. Çalışma...
15 Mart 2019 Cuma 08:13
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