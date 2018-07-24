Özkan ARSLAN, Muhammet BAYRAM, ANKARA () Kırıkkale-Ankara karayolu üzeri, Elmadağ mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.
(Görüntülü) Ankara'da trafik kazası 4 ölü
Özkan ARSLAN, Muhammet BAYRAM, ANKARA () Kırıkkale-Ankara karayolu üzeri, Elmadağ mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.
24 Temmuz 2018 Salı 10:40
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