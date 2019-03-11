(Görüntülü) Ankara'da spor salonuna fuhuş operasyonu: 13 gözaltı
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde spor salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, 6'sı kadın 13 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yukarı Dikmen Caddesi Alexsander Dubçek Caddesi'ndeki spor salonunda...
11 Mart 2019 Pazartesi 10:08
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde spor salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, 6'sı kadın 13 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yukarı Dikmen Caddesi Alexsander Dubçek Caddesi'ndeki spor salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı aldı. Soruşturma kapsamında bir polis memuruna 'müşteri' gibi davranarak geldiği mekanda, fuhuş için pazarlık teklifinde bulunuldu. Bu sırada binanın etrafını saran diğer ekipler, içerideki polis memurunun mesajıyla ilk olarak olası bir baskına karşı 'erkete' olarak gözcülük yapan Erol Y., Yavuz K. ve Yaşar D.'yi yakaladı. Daha sonra spor salonuna düzenlenen baskında, içeride müşteri olarak bulunan İdris İ. ve Ali İhsan Ö. ile aralarında iş yeri çalışanlarının da bulunduğu Mehmet T., Eda K., Emre İbrahim U, Fulya A., Emine Ö., Özlem A., Arzu T. ve Ecem A.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Erol Y., Yavuz K. ve Eda K. ile iş yeri yetkilisi olduğunu iddia eden Emre İbrahim U. adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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