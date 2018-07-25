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(Görüntülü) Ankara'da midibüs yoldan çıktı: 1 ölü

BEYPAZARI,() ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde içerisinde 24 yolcunun bulunduğu midibüsün şarampole savrulması sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Beypazarı-Nallıhan karayolu 12'inci...

BEYPAZARI,() ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde içerisinde 24 yolcunun bulunduğu midibüsün şarampole savrulması sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Beypazarı-Nallıhan karayolu 12'inci kilometresinde yaşandı. Ankara'dan Nallıhan'a gitmekte olan Sinan Demli yönetimindeki 06 NDV 66 plakalı midibüsün iddiaya göre ön makasının kırılması sonucu yoldan çıkarak, önce karşı yola geçti ardından ise şarampole savruldu. 24 yolcunun bulunduğu midibüste kaza sonrası 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Ölen Ayşe Doyuk'un (71) cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı. Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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