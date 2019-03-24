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(Görüntülü) Ankara'da kaza: 4 yaralı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin başka bir otomobile çarpıp, akaryakıt istasyonuna girdiği kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Ehlibeyt Mahallesi Mevlana Bulvarı Balgat mevkiinde meydana geldi....

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin başka bir otomobile çarpıp, akaryakıt istasyonuna girdiği kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ehlibeyt Mahallesi Mevlana Bulvarı Balgat mevkiinde meydana geldi. Ufuk D. yönetimindeki 34 BMA 224 plakalı otomobil, aynı yöne giden Selahattin G. yönetimindeki 06 JF 033 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, akaryakıt istasyonuna girdi. Diğer otomobil ise direğe çarparak durabildi.

Kazada, sürücülerden Ufuk D. ile yanındaki Çelebi Ş., İsa A. ve Ercan K. yaralandı. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, kazazedelerin yardımına koştu. Araçtan çıkarılan yaralılar, çağırılan ambulanslarla Bilkent Şehir Hastanesi ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

34 BMA 224 plakalı otomobilden çıkan bira kutuları dikkat çekti. Kaza nedeniyle bulvarın bir şeridi araç geçişine kapandı.

​Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla otoparka kaldırılmasının ardından bulvardaki ulaşım yeniden normale döndü.

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