(Görüntülü) Ankara'da kaza: 1 yaralı
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde yön levhasının direğine çarpan otomobilin sürücüsü, yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde Emek Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ümitköy yönünde giden Gökhan E. yönetimnideki 05...
23 Şubat 2019 Cumartesi 09:09
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde yön levhasının direğine çarpan otomobilin sürücüsü, yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde Emek Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ümitköy yönünde giden Gökhan E. yönetimnideki 05 RC 944 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yön levhasının direğine çarptı. Kazada yaralanan Gökhan E. çağırılan ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bulvarın bir şeridi bir süre trafiği kapalı kaldı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.