Caner ÜNVER- Fatih POYRAZ/ANKARA, () - ANKARA'nın Altındağ ilçesinde yanan hurda deposu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye erleri yandında alevlerin arasında kalan bir köpeği kurtarırken, polis kundaklama şüphesini gözönünde bulundurarak soruşturma başlattı. Kale Mahallesi Çay Sokak üzerinde bulunan hurda deposunda, gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek deponun tamamını sardı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevleri gören çevredekiler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede etti. Depoda mahsur kalanların olması ihtimaliyle içeride arama yapıldı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, alevlerin arasında kalan bir köpek de kurtarıldı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, depo kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesi bulunan yangınla ilgili polis geneş çaplı soruşturma başlattı.
(Görüntülü) Ankara'da hurda deposu alev alev yandı
Caner ÜNVER- Fatih POYRAZ/ANKARA, () - ANKARA'nın Altındağ ilçesinde yanan hurda deposu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye erleri yandında alevlerin arasında kalan bir köpeği kurtarırken, polis kundaklama şüphesini gözönünde bulundurarak soruşturma...
29 Mart 2019 Cuma 09:16
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