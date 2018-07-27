ANKARA'da Ali Ciri (25) bir iş yeri otoparkına girerken kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kaza, saat 16.30 sıralarında Çankaya Anadolu Bulvarı üzerine bulunan bir iş yerinin otoparkında yaşandı. Yaklaşık üç senedir Türkiye'de çalışan Irak Tükmeni Ali Ciri, kullandığı forklift ile iş yerinin otoparkına inmeye çalıştı. Ancak iniş sırasında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği forklift devrildi. Sürücü Ali Ciri, devrilen forklift ile duvar arasında sıkışarak olay yerine hayatını kaybetti. Olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Ali Ciri'nin cenazesi morga kaldırıldı.
(Görüntülü) Ankara'da devrilen forkliftin sürücüsü öldü
ANKARA'da Ali Ciri (25) bir iş yeri otoparkına girerken kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kaza, saat 16.30 sıralarında Çankaya Anadolu Bulvarı üzerine bulunan bir iş yerinin otoparkında yaşandı. Yaklaşık...
27 Temmuz 2018 Cuma 17:21
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