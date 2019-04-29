(Görüntülü) Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

ANKARA'da, polis tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına Suriye ve Irak'ta faaliyetlerde bulunup, illegal yollarla Türkiye'ye gelen kişilere yönelik çalışma başlattı. 1 Mayıs öncesi Ankara'da örgütsel irtibat kurabilecekleri ve elaman temini alanında faaliyet yürütebilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik, bu sabah Ankara ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda Irak uyruklu 17, Suriye uyruklu 5 kişi olmak üzere toplam 22 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.