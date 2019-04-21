(Görüntülü) Ankara'da bir kişi pompalı tüfekli saldırıda yaralandı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Yener Yıldırım, akaryakıt istasyonundaki lastikçinin önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.



​Olay, saat 04.00 sıralarında Mevlana Bulvarı'nın İşçi Blokları Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen otomobille akaryakıt istasyonuna gelen Murat B., burada, oto lastikçinin önünde bulunan Yener Yıldırım'a pompalı tüfekle ateş açtı. Yıldırım, bacağına isabet eden kurşunla yere yığılırken, Murat B., ise otomobille Mevlana Bulvarı üzerinden Gölbaşı yönünde kaçtı. Çağırılan sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Yener Yıldırım'ı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.



Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli Murat B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.