(Görüntülü) 'Ankara'da 7 köpek, zehirli sosislerle telef edildi' iddiası

Gökhan CEYLAN- Fatih POYRAZ/ANKARA, () - ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, boş arazide 7 köpek ölüsü bulundu. Köpeklerin yanında, zehirli olduğu iddia edilen sosisler bulunurken, gözyaşı döken hayvanseverler, olaya tepki gösterdi. Çankaya'nın Beytepe Mahallesi 1787'nci sokak üzerindeki boş arazide köpek ölülerini görenler, belediyeye ve polise haber verdi. İhbarla gelen Çankaya Belediyesi ekipleri, bölgede telef olan 7 köpeği buldu, 2 köpek ise tedavi için veteriner kliniğine götürüldü. Köpeklerin yanında ise zehirli olduğu iddia edilen sosisler tespit edildi. Köpek ölüleri, belediye ekiplerince kamyonete koyularak, bölgeden götürüldü. Sosislerden alınan numuneler de zehirli olup olmadıklarının saptanması için laboratuvar incelemesine gönderildi. Polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek, sosisleri bölgeye bırakanları bulmak için çalışma başlattı. HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ Belediye ve polis ekipleri inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen hayvanseverler, köpeklerin zehirlenerek, telef edildiğini ileri sürüp, tepki gösterdi. Hayvanseverlerden bazıları, uzun süre gözyaşı döktü. Patileri Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Çiğdem Mavili, köpekleri en son dün akşam beslediğini anlatarak, "Bugün geldikten sonra etraftaki zehirli sosisleri ve sucukları topladık. Artık bu yasanın çıkmasını bekliyoruz; çünkü biz hayvanları koruyamıyoruz, devlet de koruyamıyor. Yasa olmadığı sürece bu katiller ellerini kollarını sallaya sallaya hayvanlarımızı öldürüyorlar ve burada 'Kamera yok' diyorlar. Kamera olsa ne olur yasa olmadıktan sonra? Artık yasa çıksın, ne olur. Gerçekten halimiz kalmadı bizim" dedi. Dernek yöneticisi İsmail Erdoğan ise Ankara'da son 3 ayda 150'den fazla köpeğin zehirlendiğini kaydederek, "Bizim devletten isteğimiz, burada ölenlerin de bir can taşıdıklarını bilmeleri. Bir can öldürmek cezaya dahil olmadığı sürece kabahat sayıldığı sürece bunların devam edeceğini bilmeliler. Havyan öldüren insanı da öldürür, hayvana tecavüz eden insana da tecavüz eder" diye konuştu. Ankara Batıkent'te, geçen hafta 16 köpek, araziye atılan zehirli tavuk etlerini yemeleri sonucu telef olmuş, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Çubuk ilçesinde de boş arazide 30 köpek ve 2 kedi ölüsü bulunmuştu.