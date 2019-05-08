(Görüntülü) Anadolu Yıldızı-2019 Tatbikatı başladı -2

ANADOLU Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi'nin uluslararası sularında başladı. Hava Eğitim Komutanlığı'nın koordinesinde Sakız ve Midilli adaları arasında kalan bölümde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği uluslararası sularda batmakta olan bir balıkçı gemisinin personeli, helikopter ve Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı. Tatbikatın yapıldığı anlarda, Menderes ilçesi açıklarında lastik botla denize açılan 8’i çocuk 40 kaçak göçmen de yakalandı.



Hava Eğitim Komutanlığı koordinesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurlarının katıldığı Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir’in katılımıyla Ege Denizi’nde başladı.



'Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denemenin, işbirliği ve koordinasyonu en üst düzeye çıkarmanın, unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerinin geliştirmesinin' amaçlandığı tatbikata, 8 ülkeden, 16'sı yabancı olmak üzere toplam 66 gözlemci katıldı. Tatbikatta Azerbaycan, KKTC, Filistin, Japonya, Kuveyt, Güney Kore, Pakistan ve Kosova'dan temsilciler yer aldı.



TCSG Umut gemisinden izlenen Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı’nın ilk aşamasında, planlanan senaryo gereği, Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde ‘İzmir’ isimli kuru yük gemisi ile ‘Kemal Reis’ isimli balıkçı gemisi çarpıştı. Batmakta ve yanmakta olan balıkçı gemisinin yardım talep etmesi üzerine ekipler harekete geçti. Yunanistan'ın Sakız ve Midilli Adaları arasında kalan bölümde yanan ve batan geminin yardım çağrısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne bildirildi. Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin başlattığı harekatta, senaryo gereği imkanların yetersiz olması nedeniyle TSK Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden yardım talebinde bulunuldu. Talep üzerine, TSK Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları arama kurtarma koordinasyon merkezlerine müşterek arama kurtarma harekatı başlatma emri verildi.



GÖREV BAŞARIYLA TAMAMLANDI



İzmir Körfezi'ne 53 deniz mili mesafede olan bölgeye Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan da 2 arama kurtarma gemisi, 3 Sahil Güvenlik botu, 1 arama kurtarma uçağı ile 2 arama kurtarma helikopteri ve KKTC'den de 1 sahil güvenlik botu sevk edildi. Nefes kesen tatbikatta, kazazedeleri temsilen denize bırakılan görevliler ile cansız mankenler, olay yerine intikal eden unsurlar tarafından kurtarıldı. Senaryo gereği yanan gemi ise Sahil Güvenlik gemilerinin müdahalesiyle söndürüldü.



TATBİKAT SIRASINDA KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI



Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın yapıldığı anlarda, Menderes’te görevde bulunan bir Sahil Güvenlik botu, Ahmetbeyli sahili açıklarında lastik bot içinde çok sayıda kaçak göçmen olduğunu belirledi. Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalıştıkları tespit edilen Filistin ve Irak uyruklu 8’i çocuk 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.



İKİCİ AŞAMA YARIN KARADA YAPILACAK



Tatbikatın ikinci aşaması 9 Mayıs Perşembe(yarın) günü İzmir Menemen'deki Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirilecek. Anadolu Yıldızı- 2019'un kara safhasında, bu kez kaybolan dağcılar için harekete geçilecek. Jandarma Genel Komutanlığı 'Acil Konum Belirleme Sistemi'nin fiilen deneneceği operasyonda, jandarma ekipleri tarafından arama-kurtarma harekatı başlatılacak. Senaryoya göre, karadan aramanın yeterli olmaması nedeniyle Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ni temsilen TSK Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden yardım talebinde bulunulacak. Yardım talebi üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi görevlendirilecek, müşterek arama kurtarma harekatı başlatılacak. Tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma uçağı ve 2 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan da Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı(JÖAK) dağcılık timi ile 1 arama kurtarma helikopteri katılacak.