(Görüntülü) Amcasından izinsiz aldığı motosikletle yayaya çarptı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, amcasından izinsiz aldığı motosikletle gezintiye çıkan Recep Şengül (28), yolun karşısına geçmek isteyen Suat Arık’a (52) çarptı. Kazada, sürücü ve yaya yaralandı.



Kaza, saat 23.30 sıralarında Kepez Mahallesi Devrek Yolu Caddesi kavşağında meydana geldi. Recep Şengül, iddiaya göre amcasından izinsiz aldığı 67 UA 772 plakalı motosikletle, para çekmek için otomobilini park ettikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Suat Arık’a çarptı. Kazada, Şengül ve Arık yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.