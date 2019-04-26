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(Görüntülü) Amca çocukları arasında arazi kavgası: 1 ölü

ŞANLIURFA'da aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amca çocukları arasında çıkan kavgada İ.H.Ş., kuzeni Enes Şeker'i (30) tabancayla vurarak, öldürdü. Olay, Sesigür Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle...

ŞANLIURFA'da aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amca çocukları arasında çıkan kavgada İ.H.Ş., kuzeni Enes Şeker'i (30) tabancayla vurarak, öldürdü.

Olay, Sesigür Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan İ.H.Ş. ile amcasının oğlu Enes Şeker tarlada karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada İ.H.Ş. yanındaki tabancayı çekip, Enes Şeker’e ateşledi. Şeker, olay yerinde hayatını kaybederken, İ.H.Ş. kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Enes Şeker'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma kaçan İ.H.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

 

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