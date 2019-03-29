Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TUZLA'DA KONUŞTU
Erdoğan kritik ilçe Tuzla'da konuştu
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...

(Görüntülü) Ambulansla, otomobil çarpıştı: 5 yaralı

AKSARAY'da diyaliz hastasını taşıyan ambulans, kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada, hasta Hatice Sarısakal (70) ile birlikte 5 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolu Nevşehir Kavşağı'nda meydana...

AKSARAY'da diyaliz hastasını taşıyan ambulans, kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada, hasta Hatice Sarısakal (70) ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolu Nevşehir Kavşağı'nda meydana geldi. Ramazan Özdemir (64), yönetimindeki 68 KU 305 plakalı 122 Acil Servis'e ait ambulansla  Hatice Sarısakal'ı, diyaliz merkezinden alıp hastaneye götürmek için yola çıktı. Aksaray- Ankara karayolu Nevşehir Kavşağı'na geldiğinde Mesut Özel (34) yönetimindeki 34 ABB 635 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrildi. Kazada sürücüler Özel ve Özdemir,  diyaliz hastası Hatice Sarısakal, yakını Hörü Dilek ve sağlık görevlisi Adem Ateş (33) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

AMBULANS ŞOFÖRÜNÜN SON GÜNÜYMÜŞ 

Kazada yaralanan ambulans şoförü Ramazan Özdemir'in ise emekli olduğu ve bugün son çalışma gününün olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328