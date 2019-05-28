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(Görüntülü) Ambulans, öğrenci servisi ile çarpıştı: 2 yaralı

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), ()- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde hasta almaya giden ambulans ile öğrenci servisi çarpıştı. Kazada 2 aracın sürücüleri yaralandı. Kaza, Tufan Paşa Mahallesi Hükümet Caddesi Rasim Ünal İlkokulu...

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), ()- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde hasta almaya giden ambulans ile öğrenci servisi çarpıştı. Kazada 2 aracın sürücüleri yaralandı.

Kaza, Tufan Paşa Mahallesi Hükümet Caddesi Rasim Ünal İlkokulu yakınında meydana geldi. Öğrenci almaya giden Sezai K.'nin kullandığı 80 S 7259 plakalı servis minibüsü ile hasta almaya giden Rahim C.'nin kullandığı 80 HC 032 plakalı ambulans, kavşakta çarpıştı.

Ambulans bir evin istinat duvarına çarparak dururken, servis minibüsü elektrik direğine çarptı.

İki araçta maddi hasara neden olan kazada ambulans şoförü Rahim C. ve servis şoförü Sezai K. hafif şeklide yaralandı. Yaralılar, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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