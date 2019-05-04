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(Görüntülü) ALTYAPI ÇALIŞMASI SIRASINDA DOĞALGAZ ANA BORU HATTI DELİNDİ

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL - SARIYER Ayazağa'da işçilerin alt yapı çalışması sırasında iş makinesi kazara doğalgaz ana boru hattına zarar verdi. Boru hattındaki onarım işlemleri İGDAŞ ekipleri tarafından devam ediyor. Gece...

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL - SARIYER Ayazağa'da işçilerin alt yapı çalışması sırasında iş makinesi kazara doğalgaz ana boru hattına zarar verdi. Boru hattındaki onarım işlemleri İGDAŞ ekipleri tarafından devam ediyor.

Gece yarısı Ayazağa Kemerburgaz Caddesi üzerinde iş makinesi ile alt yapı çalışması yapan işçilerin çalışması sırasında doğalgaz ana boru hattı zarar gördü. Bu sırada delinen borudan çevreye gaz yayılmaya başladı. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine İGDAŞ, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, caddeyi çift taraflı trafiğe kapatırken, itfaiye ve sağlık ekipleri de tedbir amacıyla bölgede bekletildi. İGDAŞ ekiplerince doğalgaz hattındaki akım kesildi. Ardından boruda kalan doğalgazın boşaltılması için uzun süre tahliye çalışması yapıldı. Yapılan tahliye çalışması sırasında çevreye yoğun ses ve koku yayıldı. Zarar gören boru hattındaki onarım işlemleriyse sürüyor.

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