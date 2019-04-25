(Görüntülü) Almanya'da kazada ölen Zonguldaklı gençler toprağa verildi

ALMANYA’da içinde bulundukları otomobilin virajı alamayarak, yol kenarındaki direğe çarpması sonucu hayatlarını kaybeden 3 Türk gencinden 2'si Zonguldak'ta toprağa verildi. Recklinghausen kenti yakınlarındaki Marl kentinin Victoriastr Caddesi'nde 21 Nisan günü yaşanan kazada Melih Pekmezci(19), Can Demir(21) ve Sefer Baş'ın(21) bulunduğu otomobil virajı alamayarak, kontrolden çıktı. Kaldırımdaki direğe çarpan otomobilde 3 genç hayatını kaybetti. Savcılık soruşturmasının ardından cenazeleri ailelerine teslim edilen gençlerden Can Demir, Marl'daki Müslüman Mezarlığı'na defnedildi. Melih Pekmezci ve Sefer Baş’ın cenazeleri ise uçakla Zonguldak’a getirildi. Sefer Baş, Kozlu'daki Askeri Tepe Camii’nde, Melih Pekmezci ise Devrek'e bağlı Karakoçlu Köyü’nde kılınan cenaze namazlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Baş, Kozlu'da Pekmezci ise Bekmezcioğlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Gençlerin ailelelerinin taziyeleri kabul ettiği 2 cenazede de gözyaşları sel gibi aktı.