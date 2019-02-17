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(Görüntülü) ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI, 1'İ AĞIR 3 YARALI

Bursa'da sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen bir otomobil elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah 06.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Bent Caddesi?nde meydana geldi....

Bursa'da sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen bir otomobil elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah 06.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Bent Caddesi?nde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen Mert Aslan idaresindeki 16 NDL 72 plakalı otomobil elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada, sürücünün yanında oturan Mustafa Zeytin otomobilde sıkıştı. Sürücü Aslan ile araçta bulunan Eren Önder ve Mustafa Zeytin yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile itfaiye sevk edildi.  Yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Mustafa Zeytin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, yaralıların araçtayken dinlediği müzik, otomobilin takla atmasına rağmen yüksek sesle çalmaya devam etti.

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