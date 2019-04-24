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(Görüntülü) Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Doğancan Aydemir’in (23), 1.59 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza, saat 16.00 sıralarında Ereğli- Alaplı yolu Tersaneler mevkiinde meydana geldi....

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Doğancan Aydemir’in (23), 1.59 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza, saat 16.00 sıralarında Ereğli- Alaplı yolu Tersaneler mevkiinde meydana geldi. Doğancan Aydemir yönetimindeki 67 AAJ 154 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Motosikletle birlikte yaklaşık 50 metre sürüklenen sürücü Doğancan Aydemir yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aydemir'in kontrolde 1.59 promil alkollü olduğu tespit edildi. Aydemir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Doğancan Aydemir’e 5 yıl içerisinde ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 3 bin lira para cezası kesilip, ehliyetine 2 yıl el konuldu.

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