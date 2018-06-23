Taner YENER-Murat SOLAK- İSTANBUL,() YÜZMEK için Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuk boğulma tehlikesi yaşayınca çevredekiler yardıma koştu. 1 çocuk kurtarıldı. 2 kişi ise gözden kayboldu. Olay yerine sevk edilen ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.
(Görüntülü) Alibeyköy Barajı'nda 2 çocuk kayboldu (3)
Taner YENER-Murat SOLAK- İSTANBUL,() YÜZMEK için Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuk boğulma tehlikesi yaşayınca çevredekiler yardıma koştu. 1 çocuk kurtarıldı. 2 kişi ise gözden kayboldu. Olay yerine sevk edilen ekipler arama...
23 Haziran 2018 Cumartesi 16:04
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