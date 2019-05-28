Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, () ALİBEYKÖY Barajı'na giren 13 ve 14 yaşındaki iki çocuk kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çocukları arama çalışmaları sürüyor.
(Görüntülü) Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuk kayboldu (1)
Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, () ALİBEYKÖY Barajı'na giren 13 ve 14 yaşındaki iki çocuk kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çocukları arama çalışmaları sürüyor.
28 Mayıs 2019 Salı 15:46
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