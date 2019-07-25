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(Görüntülü) Alfa'lı aramada otomobilde 151 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagaj kısmına gizlenmiş 151 kilo 770 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri,...

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagaj kısmına gizlenmiş 151 kilo 770 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçeye bağlı Terzioğlu Caddesi'nde kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Eğitimli narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan aramalarda, otomobilin bagajındaki karton kutular içerisine gizlenmiş 151 kilo 770 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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