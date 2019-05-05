(Görüntülü) Alevler arasından kurtarmaya çalıştığı eşiyle birlikte öldü

ORDU'nun Altınordu ilçesinde tek katlı betonarme evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan İdris Öztürk (82) ile kendisini kurtarmaya çalışan eşi Gülsüm Öztürk (72), yaşamını yitirdi. Altınordu ilçesi, Bayramlı Mahallesi Dere mevkiinde İdris Öztürk'e ait tek katlı betonarme evde, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler evi sararken, İdris ve Gülsüm Öztürk çifti, içeride mahsur kaldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber veren komşuları, Gülsüm Öztürk'ü evden çıkardı. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülsüm Öztürk'ün dumandan etkilenip öldüğünü belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede de İdris Öztürk'ün cesedi bulundu. Öztürk çiftinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gülsüm Öztürk'ün eşi İdris Öztürk'ü alevlerin arasından çıkarmaya çalışırken dumandan etkilenip öldüğü saptandı. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.