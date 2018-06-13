Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL TEM Otoyolu Orhanlı mevkiinde yanan minibüs trafiği felç etti. TEM'de Ankara yönüne ilerleyen minibüs henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alev alev yanan servis minibüsündekiler kendilerini dışarı atarken çevredekiler yangın tüpüyle müdahalede bulunmaya çalıştı. Yoğun duman nedeniyle çevredekiler zor anlar yaşadı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
(Görüntülü) Alev alev yanan minibüs trafiği felç etti (1)
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL TEM Otoyolu Orhanlı mevkiinde yanan minibüs trafiği felç etti. TEM'de Ankara yönüne ilerleyen minibüs henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alev alev yanan servis minibüsündekiler kendilerini dışarı...
13 Haziran 2018 Çarşamba 14:07
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