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(Görüntülü) Alaşehir'de 13 yaşındaki ikizler gölette kayboldu

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), ()- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yanında oynadıkları Kemaliye Göleti'ne düşen Efe Birol (13) ile kendisini kurtarmak için suya atlayan ikizi Eren Birol (13), bir süre sonra gözden kayboldu. Yüzme bilmedikleri...

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), ()- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yanında oynadıkları Kemaliye Göleti'ne düşen Efe Birol (13) ile kendisini kurtarmak için suya atlayan ikizi Eren Birol (13), bir süre sonra gözden kayboldu. Yüzme bilmedikleri öğrenilen ikizler için gölette arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Astsubay Osman Ersoy Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Efe ile ikizi Eren Birol, arkadaşları Mehmet Aktaş'ı (14) da yanlarına alarak evlerine 1 kilometre mesafedeki Kemaliye Göleti'ne gitti. Üç çocuk etrafı tel örgülerle çevrili gölet alanına tel örgülerin kenarından girdi. Gölet kenarındaki çamurluk alanda kayarak eğlenen 3 arkadaştan, iddiaya göre Efe Birol, dengesini kaybedip yaklaşık 6 metre derinliğindeki gölete düştü. Eren Birol da ikizini kurtarmak için panikle suya atladı. İki kardeş bir süre sonra suya batıp, çıkarak gözden kayboldu. Bunun üzerine yanlarındaki arkadaşı Mehmet Aktaş, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Karadan ve botla gölette arama çalışması başlatılırken destek istenen İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi'nden gelecek balık adamların beklendiği bildirildi.

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