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(Görüntülü) Alaplı'da çay taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Gürkay GÜNDOĞAN- Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, sağanak nedeniyle taşan çayın çevresindeki ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda ve evlerinde mahsur kalanlar belediye ekiplerince kurtarıldı. İlçede...

Gürkay GÜNDOĞAN- Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, sağanak nedeniyle taşan çayın çevresindeki ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda ve evlerinde mahsur kalanlar belediye ekiplerince kurtarıldı. İlçede sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Alaplı çayının debisi yükseldi. Pazaryeri mevkiindeki ev ve iş yerlerini su bastı. Alaplı Belediyesi ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Bir iş yerinde mahsur kalan işçiler, sandalyelerin üzerine çıkarak bekledi. Ekipler, iş makineleriyle yolda kalan araçları ve mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Belediye hoparlöründen vatandaşların çay kenarından uzak durması için anonslar yapıldı. Alaplı-Akçakoca Karayolu ise heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, sağanak nedeniyle Alaplı çayının bazı bölgelerinde taşma meydana geldiğini belirterek, "Kapalı pazaryeri yolu çayın taşması sonucu kapandı. Ayrıca o bölgede bazı evleri su bastı. Ekipler orada çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezindeki köprülerin ayaklarında biriken odun parçalarını temizlemek için iş makinelerimiz çalışıyor. Çayın ilçe merkezine 2 kilometre alanda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü hiçbir çalışma yapmadığı için sıkıntı içindeyiz. Çayın içinde birçok adacıklar oluşmuştu. 2 yıldır bu bölgede hiçbir çalışma yok. Allah korusun daha büyük bir sel olursa özelikle merkezde çok büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Alaplı çayının acilen temizlenmesi gerekiyor" dedi.

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