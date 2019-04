(Görüntülü) Alanyasporlu Josef Sural, kazada yaşamını yitirdi (7)

'BU GECE İSTANBUL'A, YARIN SABAH DA ÇEKYA'YA GÖNDERECEĞİZ'



Alanya'daki kazada yaşamını yitiren Josef Sural'ın cenaze töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor ailesinin çok kıymetli bir evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını vurguladı. Çavuşoğlu, "Sural'ın ailesine, sevdiklerine, Alanyaspor camiasına, taraftarlarına, hocalarına başsağlığı diliyorum. Bugün telefonla görüştüğüm Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek'in kulübümüze ve Alanya halkına ve kulübüne, taraftarlarına baş sağlığı dileklerini iletmek istiyorum" diye konuştu.



'SURAL'IN AİLESİ ARTIK BİZİM AİLEMİZDİR'



Bakan Çavuşoğlu, olayı duyduğunda kahrolduğunu aktarırken, şöyle devam etti:



"Bugün resmi bir ziyaret için gittiğim Irak'ta bu üzüntü verici haberi başkanımızdan aldık. Cenazesinin ülkesine gönderilmesi için her türlü tedbiri aldık. Kulübümüze, taraftarlarımıza, tüm yetkililerimize Valimize ve Alanya Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu akşam, bu gece Antalya'dan İstanbul'a, yarın sabah da ilk uçakla, 07.00 civarında kalkacak uçakla Çekya'ya göndereceğiz. Ailesini de birazdan kendi uçağıma alıp Prag'a ulaştıracağız. Zaten ben Bratislava'ya gidiyorum. Bu arada Sparta Prag takımına da gösterdiği dayanışma için teşekkür ediyoruz. Prag'dan özel uçak ailesini almak için göndermek istediler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sural'ın ailesi artık bizim ailemizdir. Kendi ailemiz gibi her zaman sahip çıkacağız. Biz Sural'ı ve ailesini çok sevdik. Tüm takım arkadaşları, hocamız, taraftar, teknik ekibimiz çok sevmişti. Oynadığı futbol kadar efendiliğiyle sevildi. Onlar da Alanya'yı çok sevdi. Taraftarları, kulübü çok sevdi. Bu inşallah bu törenle kalmayacak. Hiçbir zaman bu kıymetli evladımızı unutmayacağız. Ruhu şad olsun."



'GERÇEKTEN ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'



Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu da "Kaybettiğimiz sporcumuz için çok üzgünüz. Sizlere bugün acımızı paylaştığınız için Türkiye'nin her yerinden gelen kulüp başkanlarımıza, siyasetçilerimize taraftarlarımıza ve bütün camiamıza sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten acımız çok büyük. İlk defa ne söyleyeceğimi bilemediğim yerdeyim. Hepinizden özür diliyorum. Josef Sural bizim ailemizin çok önemli, çok değerli bir parçasıydı. Karakter olarak da çok kaliteli bir kardeşimizdi. Dün akşamki geçirdikleri trafik kazasında 6 oyuncumuzun yaralandığı ve 1 oyuncumuzun hayatını kaybettiği Josef Sural kardeşimizi bugün burada ebediyete uğurlayacağız. Camiamıza sabırlar diliyorum. Acımızı paylaştığınız için, geldiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.



'AİLEMİZİN BİR FERDİNİ KAYBETTİK'



Başkan Hasan Çavuşoğlu, Josef Sural'ın cenaze töreninin ardından da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Alanyaspor ailesinin çok değerli futbolcusunu, kardeşini kaybettiğini aktaran Çavuşoğlu, "Ailemizin bir ferdini, değerli bir oyuncumuzu kaybettik. Bunun üzüntüsü içerisindeyiz. Bu akşam itibariyle memleketine gönderiyoruz. Ailesi de Dışişleri Bakanımızın uçağıyla memleketine götürülecek" diye konuştu.



JOSEF'İN AİLESİ BİZİM AİLEMİZ"



Türkiye'nin her yerinden arayıp acılarını paylaşan siyasetçilere, kulüp başkanlarına, taraftara teşekkür eden Çavuşoğlu, "Bugün benim en konuşamadığım bir gündür. Çok zorlandığım bir gündür. Ailemizden birisi eksildi. Acımız büyük. Ailesine de başsağlığı diliyoruz. Josef'in ailesi bizim ailemizdir. Kendisine Allah'tan rahmet camiamıza, Türk futboluna başsağlığı diliyoruz. Gerçekten bugün sözün bittiği yerdeyiz." dedi.



'KULÜPTE KARAR ÇIKACAK'



Çavuşoğlu, 'Kulübünüzde deplasman dönüşü futbolcuların kafileyle yolculuk yapma zorunluluğu getirmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna şöyle cevap verdi:



"Aslında çıkması gerekir. Benim kulübümde bundan sonra kesinlikle böyle bir karar çıkacaktır. Türkiye'de tüm hocaların, teknik direktörün zorlandığı bir konu. 'Böyle kural koyduğun zaman futbolcu küsüyor' diyorlar. Aslında futbolcularımızın sağlığı için bunların yapıldığının bilinmesi gerekir. Genelde böyle oluyor ama iki gün izin denk gelince ondan dolayı. Maç pazartesi olması nedeniyle teknik heyetin verdiği 2 gün serbest izinden dolayı oyuncularımız böyle bir karar almış. Bilgimiz olsaydı futbolcularımızı gönlünü eder kafileyle dönmesini sağlardık. Ama bazı şeylerin önüne geçilmiyor. Bundan sonra bizim kulüpte böyle bir karar çıkacak."



'TUTUKLANDIĞINI DUYDUM'



Çavuşoğlu, kaza yapan araçta iki şoför bulunduğunu hatırlatarak, ilçe emniyet müdüründen aldığı bilgiyi aktararak, "İki şoförün ön tarafta olduğu. Birisinin araç kullandığı diğerinin yanında olduğunu, gelirken de Konya'da şoför değişikliği yaptıklarını futbolcularımız, kendileri de söyledi. Ama olayı hatırlamadıklarını ve uyuduklarını da emniyet müdürümüz bizzat kendisi söyledi. Yargı ayrı bir şey, soruşturmasını adli merciler yürütüyor. Tutuklandığını duydum. Net bilmiyorum" dedi.