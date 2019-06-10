(Görüntülü) Alacak para meselesi silahlı kavgaya dönüştü 3 kişi yaralandı

Antalya'da, para meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, aralarında yoldan geçen Muhammet Hire'nin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 638. Sokak'ta meydana geldi. Aralarında alacak para meselesi bulunan iki grup, sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların tabancalarla birbirine ateş ettiği kavgada, olay esnasında sokaktan geçen Muhammet Hire, sağ bacağından, kavgaya karışan Ömer T. ise sol omzundan vurulurken, Özkan K. ise aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralandı.Ömer T., olay yerinden kaçıp bir çocuk parkında saklanırken, Özkan K. ise aynı sokaktaki bir zincir marketin şubesine girerek korunmaya çalıştı. Bu sırada kavgaya karışan kişilerden bazıları, Özkan K.'nın kardeşine ait sokakta park halindeki 07 GEM 64 plakalı otomobilin camlarını ve aynalarını kırdı.POLİS ÖNLEM ALDIÇevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler olayın gerçekleştiği 4 sokakta güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Muhammet Hire, Özkan K. ve Ömer T., ilk müdahaleden sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.Çevrede yapılan çalışmada bir araç altında tabanca ele geçiren ekipler, geniş çaplı çalışma yaptı. Bir görgü tanığının kavgaya karışanlarında birinin elinde pompalı tüfekle markete girdiğini söylemesi üzerine ekipler markette de silah aradı. Yapılan aramada silah bulunamadı.Olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alan polis, motosikletle olay yerinden kaçan 2 kişiyi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.