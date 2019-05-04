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(Görüntülü) Alacağını isteyen arkadaşını bıçaklama anı kamerada

Serkan AKKUŞ-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,()-BURSA’da Hikmet K.(57) alacağı olan 500 TL'yi istediği arkadaşı Murat C.(62) tarafından sırtından bıçaklandı. Yaralanan Hikmet K. tedavi altına alınırken, kaçtıktan kısa süre yakalanan saldırgan,...

Serkan AKKUŞ-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,()-BURSA’da Hikmet K.(57) alacağı olan 500 TL'yi istediği arkadaşı Murat C.(62) tarafından sırtından bıçaklandı. Yaralanan Hikmet K. tedavi altına alınırken, kaçtıktan kısa süre yakalanan saldırgan, "Pişman değilim” dedi. Bıçaklama anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Tabak Sokak üzerinde meydana geldi. Hikmet K., arkadaşı Murat C.'ye borç olarak verdiği 500 TL'yi istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Sokak ortasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Murat C. belinden çıkardığı bıçak ile Hikmet K.’yi sırtından bıçaklayarak, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hikmet K., Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Murat C. ise polis tarafından olay yeri yakınında yakalanarak, gözaltına alındı.

Murat C. polisteki ifadesinde, “Arkadaşım Hikmet’ten borç aldım. Param olmadığı için borcumu ödeyemedim. Sokak ortasında benden borcunu istemeye başladı. Kısa süre tartıştık daha sonra küfür ve hakaret edip, saldırınca kendimi korumak için belimde bulunan bıçakla bıçakladım, pişman değilim” dedi. Şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Hikmet K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, bıçaklama anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

 

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